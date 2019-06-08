Хабиров в рамках ПМЭФ провел встречу с полпредом в ПФО Комаровым

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-08T15:25:38+03:00

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В Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форму врио главы Башкирии Радий Хабиров провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главным государственным санитарным врачом страны Анны Поповой.

В ходе беседы стороны обсудили совместную работу в сфере защиты прав. В частности, были обсуждены вопросы проведения летней детской оздоровительной кампании.

Также руководитель Башкирии обсудил подготовку республики к большому событию – летним международным детским Играм. Напомним, они состоятся в Уфе с 9 по 14 июля. Хабиров отметил важность обеспечение всех участников соревнований безопасностью и качественным питанием.

ИСТОЧНИК KP.RU