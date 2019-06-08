В Башкирии пьяный водитель без прав едва не погубил свою пассажирку

СЕГОДНЯ 14:22 2019-06-08T14:22:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 7 июня, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 45-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, 27-летний водитель Nissan Avenir при развороте на дороге не рассчитал маневр и столкнулся с Toyota Hilux.

Удар пришелся в сторону пассажира. На помощь к 45-летней пострадавшей подоспели очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Позже с травмами она была госпитализирована в ближайшую больницу.

В настоящий момент известно, что водитель Nissan был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел водительского удостоверения. В подробностях происшествия в настоящий момент разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU