2019-06-08T14:22:22+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель без прав едва не погубил свою пассажирку

45-летняя женщина с травмами доставлена в больницу
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Вчера, 7 июня, в Стерлитамакском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадала 45-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, 27-летний водитель Nissan Avenir при развороте на дороге не рассчитал маневр и столкнулся с Toyota Hilux.

Удар пришелся в сторону пассажира. На помощь к 45-летней пострадавшей подоспели очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Позже с травмами она была госпитализирована в ближайшую больницу.

В настоящий момент известно, что водитель Nissan был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел водительского удостоверения. В подробностях происшествия в настоящий момент разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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