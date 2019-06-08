В Башкирии маленький ребенок чудом успел спастись от бродячих собак
Обычная прогулка для маленького жителя Стерлитамака чуть не закончилась страшным. Проходя мимо детской площадки, мальчик наткнулся на стаю бродячих собак, которые моментально отреагировали на неожиданного гостя. Ребенок, естественно, испугался и принялся убегать. Животные же бросились за ним.
Каким-то чудом ребенок все-таки сумел отбиться. Несмотря на то, что собаки его все-таки догнали и даже повалили на землю, он сумел отделаться лишь испугом. На помощь подоспели взрослые, которые находились рядом.
Все происходящее было заснято на уличные камеры видеонаблюдения и выложено в местных социальных сетях. Ролик разделил жителей города на два лагеря. Кто-то считает, что собаки не хотели покусать мальчика, и просто собирались поиграть, а он сам принялся убегать. Другие настроены радикально и считают, что бродячих животных не должно быть на улицах города, якобы они представляют серьезную опасность.
В Стерлитамаке собаки чуть не набросились на маленького мальчика.
ИСТОЧНИК KP.RU