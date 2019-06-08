В Башкирии маленький ребенок чудом успел спастись от бродячих собак

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-08T17:35:29+03:00

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Обычная прогулка для маленького жителя Стерлитамака чуть не закончилась страшным. Проходя мимо детской площадки, мальчик наткнулся на стаю бродячих собак, которые моментально отреагировали на неожиданного гостя. Ребенок, естественно, испугался и принялся убегать. Животные же бросились за ним.

Каким-то чудом ребенок все-таки сумел отбиться. Несмотря на то, что собаки его все-таки догнали и даже повалили на землю, он сумел отделаться лишь испугом. На помощь подоспели взрослые, которые находились рядом.

Все происходящее было заснято на уличные камеры видеонаблюдения и выложено в местных социальных сетях. Ролик разделил жителей города на два лагеря. Кто-то считает, что собаки не хотели покусать мальчика, и просто собирались поиграть, а он сам принялся убегать. Другие настроены радикально и считают, что бродячих животных не должно быть на улицах города, якобы они представляют серьезную опасность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/713688" frameborder="0"></iframe> В Стерлитамаке собаки чуть не набросились на маленького мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU