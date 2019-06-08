В Башкирии ожидаются серьезные заморозки
Региональное МЧС предупреждает население
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МЧС Башкирии информирует о предстоящих серьезных заморозках в республики. По сведениям синоптиков, 8 и 9 июня в отдельных северных и горных районах республики ожидаются заморозки до 0 градусов.
Ведомство предупреждает, что в связи с таким падением температуры воздуха, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. Поэтому садоводам стоит позаботиться и предпринять меры для их спасения.
Также спасатели напоминают, что при таком резком похолодании возрастает риск возникновения бытовых пожаров в зданиях. Нужно быть более внимательными.
ИСТОЧНИК KP.RU