В Уфе прекращены поиски Амины Мухаметзяновой

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-08T19:20:49+03:00

77-летняя женщина нашлась, с ней все в порядке

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В Уфе родные объявили о завершении поисков 77-летней Амины Мухаметзяновой. Об этом сообщили ее близкие.

- Бабушка нашлась. Спасибо большое всем за помощь! – появилось сообщение в социальных сетях.

Напомним, что ранее женщина не на шутку перепугала всех в городе. В последний раз ее видели 4 июня в Сипайлово, после этого ничего о ее местонахождении не было известно. Сообщалось, что она просто ушла из дома.

Славу богу, поиски завершились благополучно. С Аминой Мухаметзяновой все в порядке, и в данный момент она находится с родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU