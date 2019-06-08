«На дорогу-то вообще будете смотреть?»: уфимцы застали водителя троллейбуса за опасным вождением
Уфимец Ринат Кашаев остался в настоящем ужасе после поездки по городу на троллейбусе. Он сел на место недалеко от водителя и в течение долгого времени наблюдал за ее «профессионализмом». За время следования по улице Менделеева, одной из самых оживленных в городе, водитель практически вообще не смотрела на дорогу. Все ее внимание было устремлено только в телефон – она набирала сообщения, фотографировалась.
Пассажир наблюдал за этим и решил достать свой телефон, чтобы снять горе-водительницу, а затем не выдержал и решил сделать замечание:
- Женщина, вы на дорогу вообще будете смотреть или все время только в телефон? Вы всю дорогу едете и только сообщения пишете.
Кондуктор попыталась заступиться за своего водители, но ее дежурное «не отвлекайте, пожалуйста» смотрелось в такой ситуации нелепо.
В МУЭТ уже в курсе ситуации и пообещали разобраться с происшедшим. Водителю грозит вплоть до увольнения.
Уфимцы застали водителя троллейбуса за опасным вождением.
ИСТОЧНИК KP.RU