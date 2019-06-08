2019-06-08T11:22:35+03:00
Общество

«На дорогу-то вообще будете смотреть?»: уфимцы застали водителя троллейбуса за опасным вождением

Женщина за рулем при движении совершенно не обращала внимания на дорогу [видео]
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Уфимец Ринат Кашаев остался в настоящем ужасе после поездки по городу на троллейбусе. Он сел на место недалеко от водителя и в течение долгого времени наблюдал за ее «профессионализмом». За время следования по улице Менделеева, одной из самых оживленных в городе, водитель практически вообще не смотрела на дорогу. Все ее внимание было устремлено только в телефон – она набирала сообщения, фотографировалась.

Пассажир наблюдал за этим и решил достать свой телефон, чтобы снять горе-водительницу, а затем не выдержал и решил сделать замечание:

- Женщина, вы на дорогу вообще будете смотреть или все время только в телефон? Вы всю дорогу едете и только сообщения пишете.

Кондуктор попыталась заступиться за своего водители, но ее дежурное «не отвлекайте, пожалуйста» смотрелось в такой ситуации нелепо.

В МУЭТ уже в курсе ситуации и пообещали разобраться с происшедшим. Водителю грозит вплоть до увольнения.

Уфимцы застали водителя троллейбуса за опасным вождением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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