2019-06-08T14:23:27+03:00
Общество

В Уфе частично перекроют движение по проспекту Октября

Это произойдет из-за парада пожарных
Рустам МАКСЮТОВ
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Мэрия Уфы сообщила, что 8 и 12 июня в связи с проведением парада Уфимского пожарно-спасательного гарнизона в городе будет вводиться частичное закрытие движения.

Так, в частности, 8 июня под ограничения движения попадет проспект Октября. Сообщается, что дорогу перекроют на участке от пересечения с улицей Шафиева до пересечения с улицей Кольской. Время ограничения движения – с 20.00 до 23.00. Под закрытие также попадет улица Научная, где движение будет запрещено с 19.00 до 21.00.

Также трудности у автолюбителей возникнут и 12 июня. В этот день движение по проспекту Октября на том же участке будет перекрыто с 10.00 до 12.30, а по улице Научной – с 9.00 до 11.00.

Все маршруты общественного транспорта в названное время будут изменены, а движение троллейбусов приостановлено.

Мэрия Уфы просит с пониманием отнестись к возникшей ситуации и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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