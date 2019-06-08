2019-06-08T16:09:57+03:00
Общество

«Главный вопрос, живы ли они»: Андрей Малахов поделился своим мнением о кассирше, укравшей 25 млн

Известный телеведущий вышел в эфир башкирского телевидения
Рустам МАКСЮТОВ
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Популярный телеведущий Андрей Малахов поделился своим мнением относительно исчезновения с 25 млн кассирши из Башкирии во время телемоста на местной программе «Говорит и показывает Уфа!»». Луизу Хайруллину ищут уже на протяжении практически двух недель, но до сих пор у полиции нет ни единой зацепки.

«Я конечно не выкладывал в соцсети посты с хэштегом #БегиЛуизаБеги, но я считаю, что это просто готовый сценарий для фильма. Мне интересно, насколько долго Луиза и Марат – ваши башкирские Бони и Клайд – смогут быть в бегах. Насколько долго они смогут «отрываться» на эти деньги, которые они похитили? Конечно, можно на эту тему шутить, но все-таки главным остается вопрос, живы ли они. Этот самый волнующий вопрос для тех, кто следит за этой историей», - сказал Андрей Малахов.

Напомним, что в среду, 5 июня, телеведущий посвятил свою передачу «Прямой эфир» поискам Луизы Хайруллиной. В Москву приехали родственники и друзья пропавших. Практически все они уверены, что сама по себе женщина не могла решиться на подобное и, по их мнению, находится под влиянием каких-то людей.

«Это история точно криминальная. Я знаю свою девочку, она хорошая мать и никогда бы не пошла на это», - заявил отец Луизы Рамиль Мулахметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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