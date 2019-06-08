2019-06-08T10:44:22+03:00
Общество

«ТК Центральный» признали банкротом

Такое решение вынес арбитражный суд Башкирии
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: likes.ruФото: likes.ru
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Сегодня, 8 июня, арбитражный суд Башкирии вынес решении о признании банкротом ООО «Торговый комплекс Центральный». Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», в компании начато конкурсное производство. Мотивировочная часть решения суда появится позднее.

Ранее в декабре в суд с заявлением обратились представители ООО «БВК Экспо», которые указали о долге «Центрального» в сумму более 30 млн рублей. Чуть позже уже и сам комплекс просил признать себя банкротом, так как не имел возможности расплатиться.

В декабре прошлого года в компании начался процесс ликвидации ООО «ТК Центральный», а ликвидатор назначили бывшего гендиректора Игоря Мутракова

ИСТОЧНИК KP.RU

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