«ТК Центральный» признали банкротом

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-08T10:44:22+03:00

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Сегодня, 8 июня, арбитражный суд Башкирии вынес решении о признании банкротом ООО «Торговый комплекс Центральный». Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», в компании начато конкурсное производство. Мотивировочная часть решения суда появится позднее.

Ранее в декабре в суд с заявлением обратились представители ООО «БВК Экспо», которые указали о долге «Центрального» в сумму более 30 млн рублей. Чуть позже уже и сам комплекс просил признать себя банкротом, так как не имел возможности расплатиться.

В декабре прошлого года в компании начался процесс ликвидации ООО «ТК Центральный», а ликвидатор назначили бывшего гендиректора Игоря Мутракова

ИСТОЧНИК KP.RU