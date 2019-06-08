Андрея Назарова освободили от должности главного прокурора Башкирии

СЕГОДНЯ 09:47 2019-06-08T09:47:30+03:00

Президент перевел его на работу в Курганскую область

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8 июня на официальном сайте прокуратуры Башкирии было объявлено, что Андрей Назаров покидает должность прокурора региона и переведен на работу в Курганскую область. Указ подписал президент России Владимир Путин. Также сообщается, что новое назначение Назарова рассчитано на пять лет.

Назаров проработал в нашей республике более шести лет.

«Количество нарушений, выявленных прокурорами возросло почти наполовину. Как результат, число дел, возвращенных судом на дополнительное расследование снизилось более чем на треть, а число оправданных судами лиц уменьшилось на 60», - делится успехами теперь уже бывшего прокурора Башкирии ведомственная пресс-служба.

Напомним, что слухи о возможном уходе Назарова с поста ходили уже давно. Несколько его непосредственных подчиненных в настоящий момент находятся под следствием и подозреваются в коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU