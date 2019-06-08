«Почему никто не проверяет банк?»: отец пропавшей с 25 млн кассирши считает, что его дочь подставляют

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-08T08:52:40+03:00

По словам Рамиля Хайруллина, такой суммы в банке попросту не могло быть

Изменить размер текста: A A

Отец кассира из Салавата Луизы Хайруллиной в разговоре с «Комсомольской Правдой – Уфа» выразил сомнения, что его дочь могла вынести из отделения такую большую сумму. Ему кажется, что действия банка очень странные – их представители пока так ничего не объяснили и не показали никаких видеозаписей изнутри офиса.

- Почему никто не проверяет банк? Разве вообще возможно нахождение там таких средств в выходные? Эти средства выдаются, как известно, под поручительскую подпись управляющего банка. Почему ни одного представителя банка не пришло на передачу к Малахову? Луиза проработала там более семи лет. Она пользовалась большим авторитетом, у нее безупречная репутация, и мой авторитет для нее был очень высоким. Почему банк не может назвать точную сумму? Началось все с 23 миллионов, потом 25, а потом будет 27, 28, и 30? Конечно, надо же на кого-то списывать будет, - сказал Рамиль Хайруллин.

Отец пропавшей женщины продолжает верить, что его дочь найдут. Он уверен, что она попала в криминальную историю под принуждением и просит всех неравнодушных звонить в полицию при любой новой информации.

Напомним, что «Россельхозбанк», из которого выкрали деньги, за все время ограничился одним коротким комментарием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Все новое, что мы узнали о пропавшей с 25 миллионами кассирше Луизе из ток-шоу Андрея Малахова

Родственники уверены, женщина пошла на преступление не по своей воле (подробности)

Отец пропавшей кассирши не верит, что она похитила 25 млн рублей и подал заявление о пропаже всей семьи

Он предполагает, кто-то похитил его родственников (подробности)

Кассир банка украла 25 миллионов, чтобы спасти семью от бандитов

Семья Хайруллиных бросила в родном городе элитный дом с недоделанным ремонтом, в который они вложили немало денег и сил (подробности)

«У них могут быть сообщники»: отставной полицейский рассказал про поиски кассира из Башкирии, сбежавшей с 23 миллионами

Поиски семьи Хайруллиных пока не дают никаких результатов (подробности)

Где может скрываться кассирша из Башкирии, присвоившая 23 млн рублей

Рассматриваем возможные варианты побега (подробности)

Новые подробности кражи кассиром 23 млн в Башкирии: ранее ее муж набрал долгов по кредитам

Выяснилось, что супруг кассира четыре года работал в разных банках (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU