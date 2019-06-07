2019-06-07T19:33:48+03:00
Происшествия

В Уфе поймали велосипедных воришек

Жулики орудовали в подъездах многоэтажек
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе поймали группу велосипедных воришекВ Уфе поймали группу велосипедных воришек
Изменить размер текста:

В Уфе сотрудники полиции поймали двух парней, воровавших велосипеды в подъездах.

По данным телеканала «ВсяУфа», при себе у парней было все, что может понадобится жулику – целый набор инструментов. Таким нехитрым образом они украли два новых велосипеда у одной из уфимских семей. Хозяева хранили их в подъезде многоэтажного дома. Пострадавшие обратились в полицию.

Вскоре воришек задержали. Оказалось, что ранее один из них занимался велогонками. Однако это не помогло ему уйти от наказания. Парень воровал велосипеды вместе со своим приятелем. Еще один участник группы сдавал велосипеды в ломбард. Там-то стражи порядка и нашли несколько похищенных велосипедов.

Если вину парней докажут, то они могут получить до 5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный житель Уфы набросился с кулаками на участкового
Для сельских школ Башкирии закупят технику на 102 млн рублей
В Башкирии прекращены поиски 42-летнего Айбулата Раянова
Самые яркие фестивали страны едут в Уфу 9 июня
В Башкирии мужчина повис на проводах в 30 метрах над землей
Салют на 12 июня в Уфе прогремит в этнопарке "Ватан"
Элвин Грей впервые выступит на крупнейшем музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку
Житель Башкирии выращивал у себя во дворе коноплю
В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 32-летнего Виталия Леухина
В Башкирии на частный дом упало дерево
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и сильного ветра
В Уфе найдена мертвой Валентина Белобородова, пропавшая месяц назад
«Можно детям фокусы показывать»: житель Уфы обнаружил аномалию на насосной станции
Мега Урбан Фест 2019 в Уфе: кто выступит, когда будет
На выходных в Башкирию вернется теплая погода
Сотрудника Нацбанка Башкирии «кинули» на 2,3 млн при покупке квартиры
Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины
На выборы главы Башкирии потратят 400 млн рублей
Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили Соглашение о сотрудничестве
В Башкирии зафиксировали новый очаг бешенства
В Уфе приступают к ремонту Бирского тракта
В Башкирии выпал крупный град
Житель Уфы откусил ухо охраннику супермаркета
В Уфе пропала 77-летняя Амина Мухаметзянова
В Башкирии построят вагоноремонтный завод и обновят парк железнодорожных составов