В Уфе поймали велосипедных воришек

СЕГОДНЯ 19:33 2019-06-07T19:33:48+03:00

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В Уфе сотрудники полиции поймали двух парней, воровавших велосипеды в подъездах.

По данным телеканала «ВсяУфа», при себе у парней было все, что может понадобится жулику – целый набор инструментов. Таким нехитрым образом они украли два новых велосипеда у одной из уфимских семей. Хозяева хранили их в подъезде многоэтажного дома. Пострадавшие обратились в полицию.

Вскоре воришек задержали. Оказалось, что ранее один из них занимался велогонками. Однако это не помогло ему уйти от наказания. Парень воровал велосипеды вместе со своим приятелем. Еще один участник группы сдавал велосипеды в ломбард. Там-то стражи порядка и нашли несколько похищенных велосипедов.

Если вину парней докажут, то они могут получить до 5 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU