Элвин Грей впервые выступит на крупнейшем музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-07T15:44:55+03:00

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Один из самых популярных артистов башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин , выступающий под сценическим именем Элвин Грей, на этой неделе собрал три аншлаговых концерта в уфимском Дворце молодежи. А скоро вновь порадует земляков, приняв участие в фестивале «Сердце Евразии».

Артист выйдет на сцену Уфимского амфитеатра 14 июня во время концерта , посвященного 100-летию образования Республики - «Алга, Башкирия! Вперед, Башкортостан!». А уже на следующий день, 15 июня, Радик и артист лейбла «Elvin Grey» Бабек Мамедрзаев споют в Казахстане на международном музыкальном фестивале «Star of Azia», который пройдет на знаменитом высокогорном катке «Медеу» и соберет артистов из Турции, Узбекистана, Индии, Южной Кореи, КНР, Таиланда.

В июле Радик и Бабек отправятся в Азербайджан, где впервые примут участие в популярном фестивале «ЖАРА» в Баку, среди участников которого заявлены такие топовые артисты как Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Стас Михайлов, Григорий Лепс, EMIN, Монатик, «Любэ», «Руки Вверх!» и многие другие.

Радик Юльякшин и его коллега выступит в заключительный день фестиваля, 28 июля, который соберет на одной сцене молодых исполнителей. В концертной программе, получившей названием «Поколение Z» прозвучат популярные хиты HammAli & Navai, Khalib, GYGO, Тимы Белорусских, а также артистов лейбла Black Star.

ИСТОЧНИК KP.RU