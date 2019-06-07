В Башкирии мужчина повис на проводах в 30 метрах над землей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-07T16:43:48+03:00

Как он туда попал, не ясно

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7 июня спасателям поступил необычный вызов. На территории заброшенной пилорамы в деревне Кузьминовка в 30 метрах над землей висел мужчина. Он держался за провода, натянутые между столбами. Как он там очутился, не ясно.

Местные жители и спасатели растянули внизу специальное полотно на случай, если силы откажут мужчине. В это время пожарные пытались добраться до несчастного.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», мужчину удалось спустить на землю. Его состояние оценили как удовлетворительное. С пострадавшим работают медики.

ИСТОЧНИК KP.RU