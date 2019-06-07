Пьяный житель Уфы набросился с кулаками на участкового

СЕГОДНЯ 21:23 2019-06-07T21:23:47+03:00

У парня и раньше были проблемы с правоохранителями

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4 июня покой жителей одного из многоквартирных домов в Инорсе был нарушен пьяной компанией. Мужчины шумели в подъезде и грубо выражались. Прибывший на вызов участковый объяснил парням, что они совершают административный проступок и попросил их разойтись. 28-летнему уфимцу это не понравилось, он набросился на участкового, ударил его по лицу и корпусу, а потом убежал прочь.

Мужчину нашли и доставили в Следственный комитет, тут-то и выяснилось, что ему не впервой конфликтовать со стражами порядка. В день вечеринки в подъезде ему вынесли приговор за оскорбление сотрудника Росгвардии.

В Следкоме рассказали, что в марте парень разбушевался в продуктовом магазине, а потом обругал стражей порядка, приехавших его усмирять.

Вдобавок на счету парня имеется судимость за незаконный оборот наркотиков. Теперь на него завели новое дело, пока буйный уфимец ждет окончания расследования под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU