В Башкирии прекращены поиски 42-летнего Айбулата Раянова

СЕГОДНЯ 18:04 2019-06-07T18:04:32+03:00

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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали, что поиски 42-летнего жителя Уфимского района Айбулата Раянова прекращены.

- Найден, жив, - гласит сообщение в группе поисковиков.

При каких обстоятельствах был найден мужчина и где он находился все это время, волонтеры не уточняют.

Напомним, Айбулата Раянова искали почти неделю. В субботу, 1 июня, мужчина пропал из поселка Зубово, что под Уфой, и больше на связь с родственниками не выходил. Семье пришлось написать заявление в полицию и обратиться за помощью к добровольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU