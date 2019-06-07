2019-06-07T18:04:32+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 42-летнего Айбулата Раянова

Мужчина нашелся живым
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали, что поиски 42-летнего жителя Уфимского района Айбулата Раянова прекращены.

- Найден, жив, - гласит сообщение в группе поисковиков.

При каких обстоятельствах был найден мужчина и где он находился все это время, волонтеры не уточняют.

Напомним, Айбулата Раянова искали почти неделю. В субботу, 1 июня, мужчина пропал из поселка Зубово, что под Уфой, и больше на связь с родственниками не выходил. Семье пришлось написать заявление в полицию и обратиться за помощью к добровольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для сельских школ Башкирии закупят технику на 102 млн рублей
Самые яркие фестивали страны едут в Уфу 9 июня
В Башкирии мужчина повис на проводах в 30 метрах над землей
Салют на 12 июня в Уфе прогремит в этнопарке "Ватан"
Элвин Грей впервые выступит на крупнейшем музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку
Житель Башкирии выращивал у себя во дворе коноплю
В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 32-летнего Виталия Леухина
В Башкирии на частный дом упало дерево
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и сильного ветра
В Уфе найдена мертвой Валентина Белобородова, пропавшая месяц назад
«Можно детям фокусы показывать»: житель Уфы обнаружил аномалию на насосной станции
Мега Урбан Фест 2019 в Уфе: кто выступит, когда будет
На выходных в Башкирию вернется теплая погода
Сотрудника Нацбанка Башкирии «кинули» на 2,3 млн при покупке квартиры
Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины
На выборы главы Башкирии потратят 400 млн рублей
Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили Соглашение о сотрудничестве
В Башкирии зафиксировали новый очаг бешенства
В Уфе приступают к ремонту Бирского тракта
В Башкирии выпал крупный град
Житель Уфы откусил ухо охраннику супермаркета
В Уфе пропала 77-летняя Амина Мухаметзянова
В Башкирии построят вагоноремонтный завод и обновят парк железнодорожных составов