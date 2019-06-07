В Башкирии прекращены поиски 42-летнего Айбулата Раянова
Мужчина нашелся живым
Фото: соцсети
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» рассказали, что поиски 42-летнего жителя Уфимского района Айбулата Раянова прекращены.
- Найден, жив, - гласит сообщение в группе поисковиков.
При каких обстоятельствах был найден мужчина и где он находился все это время, волонтеры не уточняют.
Напомним, Айбулата Раянова искали почти неделю. В субботу, 1 июня, мужчина пропал из поселка Зубово, что под Уфой, и больше на связь с родственниками не выходил. Семье пришлось написать заявление в полицию и обратиться за помощью к добровольцам.
ИСТОЧНИК KP.RU