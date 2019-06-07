2019-06-07T13:23:45+03:00
Общество

«Можно детям фокусы показывать»: житель Уфы обнаружил аномалию на насосной станции

Инструменты буквально прилипают ко всем поверхностям в помещении
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Необычное «явление природного характера» обнаружили уфимцы на насосной станции у отеля Парк Сити. Потолок станции и все, что рядом, оказалось сильно намагничено, отчего инструменты буквально липнут к поверхностям. Аномалию засняли на видео и выложили в социальные сети

- Обычный потолок, бетон, монолит, швеллер тоже самый обычный, труба освещения идет. Ничего не вызывает подозрения, — говорит автор записи, демонстрируя интерьер станции. - Берем плоскогубцы - тоже самые обычные… Опа! Прилипли! Напильничек, отверточка…

Так автор один за другим подвешивает инструменты к потолку, последним к швеллеру прилипает молоток.

- Можно детям фокусы показывать, - заключают уфимцы.

Откуда в насосной такое сильное магнитное поле, остается загадкой. Многие пользователи предположили, что его производит аппарат МРТ, расположенный этажом выше.

Магнитная аномалия в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Салют на 12 июня в Уфе прогремит в этнопарке "Ватан"
Элвин Грей впервые выступит на крупнейшем музыкальном фестивале «ЖАРА» в Баку
Житель Башкирии выращивал у себя во дворе коноплю
В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 32-летнего Виталия Леухина
В Башкирии на частный дом упало дерево
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и сильного ветра
В Уфе найдена мертвой Валентина Белобородова, пропавшая месяц назад
Мега Урбан Фест 2019 в Уфе: кто выступит, когда будет
На выходных в Башкирию вернется теплая погода
Сотрудника Нацбанка Башкирии «кинули» на 2,3 млн при покупке квартиры
Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины
На выборы главы Башкирии потратят 400 млн рублей
Правительство Республики Башкортостан и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключили Соглашение о сотрудничестве
В Башкирии зафиксировали новый очаг бешенства
В Уфе приступают к ремонту Бирского тракта
В Башкирии выпал крупный град
Житель Уфы откусил ухо охраннику супермаркета
В Уфе пропала 77-летняя Амина Мухаметзянова
В Башкирии построят вагоноремонтный завод и обновят парк железнодорожных составов