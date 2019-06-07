«Можно детям фокусы показывать»: житель Уфы обнаружил аномалию на насосной станции
Необычное «явление природного характера» обнаружили уфимцы на насосной станции у отеля Парк Сити. Потолок станции и все, что рядом, оказалось сильно намагничено, отчего инструменты буквально липнут к поверхностям. Аномалию засняли на видео и выложили в социальные сети
- Обычный потолок, бетон, монолит, швеллер тоже самый обычный, труба освещения идет. Ничего не вызывает подозрения, — говорит автор записи, демонстрируя интерьер станции. - Берем плоскогубцы - тоже самые обычные… Опа! Прилипли! Напильничек, отверточка…
Так автор один за другим подвешивает инструменты к потолку, последним к швеллеру прилипает молоток.
- Можно детям фокусы показывать, - заключают уфимцы.
Откуда в насосной такое сильное магнитное поле, остается загадкой. Многие пользователи предположили, что его производит аппарат МРТ, расположенный этажом выше.
Магнитная аномалия в Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU