«Можно детям фокусы показывать»: житель Уфы обнаружил аномалию на насосной станции

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-07T13:23:45+03:00

Инструменты буквально прилипают ко всем поверхностям в помещении

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Необычное «явление природного характера» обнаружили уфимцы на насосной станции у отеля Парк Сити. Потолок станции и все, что рядом, оказалось сильно намагничено, отчего инструменты буквально липнут к поверхностям. Аномалию засняли на видео и выложили в социальные сети

- Обычный потолок, бетон, монолит, швеллер тоже самый обычный, труба освещения идет. Ничего не вызывает подозрения, — говорит автор записи, демонстрируя интерьер станции. - Берем плоскогубцы - тоже самые обычные… Опа! Прилипли! Напильничек, отверточка…

Так автор один за другим подвешивает инструменты к потолку, последним к швеллеру прилипает молоток.

- Можно детям фокусы показывать, - заключают уфимцы.

Откуда в насосной такое сильное магнитное поле, остается загадкой. Многие пользователи предположили, что его производит аппарат МРТ, расположенный этажом выше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/713490" frameborder="0"></iframe> Магнитная аномалия в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU