Мега Урбан Фест 2019 в Уфе: кто выступит, когда будет

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-07T12:55:27+03:00

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В субботу, 29 июня, в Уфе пройдет Мега Урбан Фест 2019.

В этом году уфимцев и гостей столицы вновь будут развлекать качественной музыкой на одном из самых популярных летних фестивалей. Так, в список артистов на Мега Урбан Фест 2019 в Уфе попадут следующие музыканты: FACE, ЛАУД, АИГЕЛ, Хаски и KURT92.

Сам фестиваль будет проходить уже на традиционном для Уфы месте – у торгового центра «Мега», по адресу улица Рубежная, 174.

Попасть на выступления всех музыкантов можно абсолютно бесплатно. Начнется Мега Урбан Фест 2019 29 июня в 12 часов дня. Закончится фестиваль в 23 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU