Мега Урбан Фест 2019 в Уфе: кто выступит, когда будет
В столицу Башкирии приедут знаменитые музыканты
Мега Урбан Фест 2019 пройдет в Уфе 29 июня
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В субботу, 29 июня, в Уфе пройдет Мега Урбан Фест 2019.
В этом году уфимцев и гостей столицы вновь будут развлекать качественной музыкой на одном из самых популярных летних фестивалей. Так, в список артистов на Мега Урбан Фест 2019 в Уфе попадут следующие музыканты: FACE, ЛАУД, АИГЕЛ, Хаски и KURT92.
Сам фестиваль будет проходить уже на традиционном для Уфы месте – у торгового центра «Мега», по адресу улица Рубежная, 174.
Попасть на выступления всех музыкантов можно абсолютно бесплатно. Начнется Мега Урбан Фест 2019 29 июня в 12 часов дня. Закончится фестиваль в 23 часа.
ИСТОЧНИК KP.RU