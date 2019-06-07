В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков и сильного ветра

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-07T14:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Башкирии по-прежнему не располагает к отдыху на природе. МЧС по региону снова предупреждает о заморозках и сильном ветре. Уже ближайшей ночью, 8 июня, в северных и горных районах республики подморозит до нуля градусов.

Сильный ветер тоже никуда не денется. С 20.00 часов 7 июня до 20.00 часов 8 июня ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

Синоптики полагают, что ненастная погода сохранится до воскресенья, 9 июня. Так что пока нужно одеваться теплее и держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а также парковать автомобили в безопасном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU