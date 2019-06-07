В Башкирии волонтеры выйдут на поиски 32-летнего Виталия Леухина

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-07T14:56:14+03:00

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Волонтеры ПСО «Отклик» в Стерлитамаке организуют поиски 32-летнего Виталия Леухина. Мужчина, напомним, пропал 13 мая. В тот день он покинул деревню Берлек в Аургазинском районе республики и исчез. Виталий нуждается в медицинской помощи и в любой момент может почувствовать себя плохо.

Волонтеры намерены выехать в деревню, где мужчину видели последний раз, и прочесать местность. Сбор назначен на 9 утра 8 июня, место встречи – универмаг «Октябрьский». Всех желающих присоединиться просят одеться для похода в лес, взять теплую одежду, резиновые сапоги, шапку, а также перекус, воду и телефон.

Уточнить условия выезда или сообщить ценную информацию о местонахождении Виталия можно по телефону 8 (987) 106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU