Для сельских школ Башкирии закупят технику на 102 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-07T19:01:41+03:00

Ноутбуки и принтеры поступят в 129 школ

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Сельские школы Башкирии получат новые ноутбуки, принтеры, сканеры и другую оргтехнику. На портале госзакупок появился заказ на поставку оборудования для 129 сельских школ в 53 районах республики.

Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», на закупку новой техники выделено 102 млн рублей. Эти деньги предоставят бюджеты разных уровней: федеральный, региональный и муниципальный.

Поставщика планируется отобрать на аукционе в конце июня. Он должен будет поставить в школы республики 133 комплекта оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU