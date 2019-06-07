Для сельских школ Башкирии закупят технику на 102 млн рублей
Ноутбуки и принтеры поступят в 129 школ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сельские школы Башкирии получат новые ноутбуки, принтеры, сканеры и другую оргтехнику. На портале госзакупок появился заказ на поставку оборудования для 129 сельских школ в 53 районах республики.
Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», на закупку новой техники выделено 102 млн рублей. Эти деньги предоставят бюджеты разных уровней: федеральный, региональный и муниципальный.
Поставщика планируется отобрать на аукционе в конце июня. Он должен будет поставить в школы республики 133 комплекта оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU