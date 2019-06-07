Сотрудника Нацбанка Башкирии «кинули» на 2,3 млн при покупке квартиры

СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-07T12:19:50+03:00

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Накануне, 6 июня, в шестом часу вечера в полицию обратился 54-летний эксперт административного отдела Национального Банка Башкирии. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников.

Как стало известно «КП-Уфа», мужчина намеревался приобрести квартиру, для чего встретился в машине риэлтора с двумя неизвестными. Дело было на улице 50-летия Октября, неподалеку от «Издательского дома Уфа».

Мужчины под предлогом продажи квартиры завладели его деньгами – 2,3 млн рублей и исчезли. Теперь сотрудник Нацбанка надеется вернуть свои кровно заработанные с помощью стражей порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU