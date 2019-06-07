2019-06-07T13:42:29+03:00
Общество

В Уфе найдена мертвой Валентина Белобородова, пропавшая месяц назад

Печальную новость сообщили волонтеры
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Почти месяц родные и волонтеры пытались отыскать пропавшую в Уфе Валентину Белобородову, а сегодня, 7 июня, пришла печальная новость. 81-летняя женщина найдена мертвой. Что стало причиной гибели бабушки и где обнаружили тело, не уточняется.

Пенсионерка, напомним, пропала 11 мая. Она нуждалась в медицинской помощи, поэтому родные сразу забили тревогу. К поискам пожилой женщины подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда, но на протяжении почти трех недель их усилия не давали никаких результатов.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибшей Валентины Белобородовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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