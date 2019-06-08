Житель Башкирии дал ложные показания, чтобы спасти приятеля от тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:57 2019-06-08T07:57:27+03:00

При этом он сам же сначала обвинил того в краже

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Жителя Башкирии будут судить за дачу ложных показаний.

В июне прошлого года он сообщил в полицию о том, что приятель-рецидивист украл у него 7 тысяч рублей. По факту кражи возбудили дело, однако мужчина решил вдруг сдать назад. Он заявил, что нашел пропавшие деньги на балконе. 67-летний мужчина надеялся, что так его приятель не получит новый срок. Вот только полиция не поверила его словам. Когда уголовное дело завели уже на него, мужчина признался во лжи.

- Уголовное дело направлено в Ишимбайский городской суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU