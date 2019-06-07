Пожар в Башкирии унес жизни мужчины и женщины

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-07T11:41:59+03:00

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Специалисты пытаются установить причину серьезного пожара, случившегося сегодня утром в селе Волостновка Кугарчинского района. Пожарных вызвали в 10.54 к одноэтажному дому по улице Центральной. Подъехав, они увидели объятую огнем постройку площадью 3 на 5 метров. По-видимому, это была баня. В МЧС по Башкирии уточнили, что строение не было подключено к электросети и газопроводу.

В 11:20 пожар удалось локализовать, а спустя 13 минут потушить полностью. Во время разбора завалов и проливки того, что осталось от бани, пожарные сделали страшную находку. На пепелище обнаружили тела 54-летнего мужчины и 62-летней женщины.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с сигаретой. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU