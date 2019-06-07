На выборы главы Башкирии потратят 400 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-07T10:57:16+03:00

Еще 7-8 млн пойдут на аренду КОИБов

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Республиканский бюджет выделит 400 млн рублей на подготовку к выборам главы Башкирии. Еще 7-8 миллионов ЦИК региона намерен получить дополнительно на аренду КОИБов - комплексов обработки избирательных бюллетеней.

- Мы хотели попросить у наших коллег из других регионов порядка 400 КОИБов, ждем решения правительства республики, — цитирует главу ЦИК республики Илону Макаренко «Башинформ».

Сейчас у избирательной комиссии Башкирии всего 219 КОИБов, найти дополнительные будет непросто, ведь и в других регионах 8 сентября пройдут выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU