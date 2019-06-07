Салют на 12 июня в Уфе прогремит в этнопарке "Ватан"

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-07T15:50:01+03:00

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В следующую среду, 12 июня, Уфа отметит сразу три праздника – День России, 265-летие со дня рождения Салавата Юлаева и День города. Уфе, к слову, исполнится 445 лет. По этому случаю в башкирской столице пройдет много различных мероприятий.

Главными площадками народных гуляний станут площадь перед Горсоветом и амфитеатр за Конгресс-холлом. Отметят юбилей города и в районных парках.

В мэрии Уфы рассказали, что на этот раз праздничный салют прогремит в этнопарке "Ватан". Кстати, именно здесь 12 июня стартует фестиваль «Сердце Евразии». Начало фейерверка в 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU