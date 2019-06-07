2019-06-07T09:02:26+03:00
Происшествия

В Башкирии выпал крупный град

Местные жители опубликовали фото в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Наталья Ишмухаметова, соцсетиФото: Наталья Ишмухаметова, соцсети
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Вчера вечером, 6 июня, в южных районах Башкирии разгулялась стихия. Жители Кумертау и близлежащих населенных пунктов пожаловались на сильные дожди и крупный град, побивший посевы. Больше всего досталось Алексеевке, осадки также выпали в Ермолаево и Дубках.

Местные жители поделились в социальных сетях фотографиями своих заснеженных дворов. Судя по снимкам, град был довольно крупным и мог нанести ущерб будущему урожаю.

По прогнозам синоптиков, непогода скоро покинет регион. В субботу, 8 июня, дожди и град еще возможны, а с воскресенья начнется потепление.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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