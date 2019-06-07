2019-06-07T08:40:41+03:00
Происшествия

Житель Уфы откусил ухо охраннику супермаркета

За это башкирский Майк Тайсон получил 3 года условно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Ухо попытались пришить, но удалось это лишь частичноУхо попытались пришить, но удалось это лишь частично
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Ссора с покупателем стоила охраннику магазина в Деме половины уха.

Как рассказали в районной прокуратуре, стычка между мужчинами произошла летом 2017 года. 44-летний уфимец зашел в продуктовый «Дворик» и ввязался в перепалку с охранником. После словесных аргументов в ход пошли кулаки, а потом обвиняемый запрыгнул мужчине на спину и откусил половину левого уха.

Эксперты заключили, что местный Майк Тайсон неизгладимо обезобразил несчастного.

- Потерпевшему пришлось пройти продолжительное лечение, также перенести операцию по пришиванию ушной раковины, однако прижилась лишь часть откушенного уха, - рассказали в прокуратуре.

Свою вину мужчина признал, хотя до последнего настаивал, что его спровоцировал потерпевший.

Суд приговорил его к трем годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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