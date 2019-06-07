Житель Уфы откусил ухо охраннику супермаркета
Ссора с покупателем стоила охраннику магазина в Деме половины уха.
Как рассказали в районной прокуратуре, стычка между мужчинами произошла летом 2017 года. 44-летний уфимец зашел в продуктовый «Дворик» и ввязался в перепалку с охранником. После словесных аргументов в ход пошли кулаки, а потом обвиняемый запрыгнул мужчине на спину и откусил половину левого уха.
Эксперты заключили, что местный Майк Тайсон неизгладимо обезобразил несчастного.
- Потерпевшему пришлось пройти продолжительное лечение, также перенести операцию по пришиванию ушной раковины, однако прижилась лишь часть откушенного уха, - рассказали в прокуратуре.
Свою вину мужчина признал, хотя до последнего настаивал, что его спровоцировал потерпевший.
Суд приговорил его к трем годам условно.
ИСТОЧНИК KP.RU