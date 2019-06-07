2019-06-07T08:17:22+03:00
Общество

В Уфе пропала 77-летняя Амина Мухаметзянова

Бабушка не дает о себе знать уже несколько дней
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Близкие 77-летней жительницы Уфы Амины Мухаметзяновой всерьез обеспокоены. 4 июня пожилая женщина ушла из дома и вот уже третьи сутки о ней ничего не известно. В силу возраста пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

К поискам пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

По разным данным женщину, похожую на Амину Мухаметзянову, видели в Инорсе и Сипайлово.

Приметы: рост 150 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие, на лице пигментные пятна.

Была одета в синий стеганный плащ.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят сообщить по телефонам: 8-963-141-81-68 (Альмира), 8-960-390-75-30 (Гузель) или 8 (800) 700 54 52, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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