В Уфе пропала 77-летняя Амина Мухаметзянова
Близкие 77-летней жительницы Уфы Амины Мухаметзяновой всерьез обеспокоены. 4 июня пожилая женщина ушла из дома и вот уже третьи сутки о ней ничего не известно. В силу возраста пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
К поискам пропавшей подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
По разным данным женщину, похожую на Амину Мухаметзянову, видели в Инорсе и Сипайлово.
Приметы: рост 150 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза карие, на лице пигментные пятна.
Была одета в синий стеганный плащ.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят сообщить по телефонам: 8-963-141-81-68 (Альмира), 8-960-390-75-30 (Гузель) или 8 (800) 700 54 52, 112.
ИСТОЧНИК KP.RU