На выходных в Башкирию вернется теплая погода

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-07T12:37:31+03:00

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После первой неприветливой недели лета погода в Башкирии начнет меняться в лучшую сторону.

В субботу, 8 июня, еще позлобствует северный порывистый ветер и пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха упадет до +6, а днем не превысит +22. Однако уже в воскресенье, 9 июня, ситуация начнет выправляться.

Как сообщает «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регион придет теплая воздушная масса. Воздух прогреется до +25 градусов, а на следующей неделе и вовсе распогодится до +29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU