На выходных в Башкирию вернется теплая погода
Синоптики обещают потепление с воскресенья
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После первой неприветливой недели лета погода в Башкирии начнет меняться в лучшую сторону.
В субботу, 8 июня, еще позлобствует северный порывистый ветер и пройдут небольшие дожди. Ночью температура воздуха упадет до +6, а днем не превысит +22. Однако уже в воскресенье, 9 июня, ситуация начнет выправляться.
Как сообщает «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регион придет теплая воздушная масса. Воздух прогреется до +25 градусов, а на следующей неделе и вовсе распогодится до +29 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU