2019-06-07T07:54:05+03:00
Общество

В Башкирии построят вагоноремонтный завод и обновят парк железнодорожных составов

Инвестиции в новое предприятие составят более 20 млрд
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Компания Railgo вложит деньги в обновление парка железнодорожных составов и создание вагоноремонтного завода в Башкирии. Объем инвестиций составит более 20 млрд рублей. Соответствующее соглашение правительство республики и компания заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Если все задуманное воплотится в жизнь, объёмы транспортировки нефтепродуктов в регионе увеличатся, вдобавок появятся 250 новых рабочих мест.

– RAILGO – крупнейшая транспортная компания, и мы очень рады, что вы с нами. Мы приветствуем ваше намерение развиваться, организовать дополнительные мощности, - прокомментировал соглашение врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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