В Башкирии построят вагоноремонтный завод и обновят парк железнодорожных составов
Компания Railgo вложит деньги в обновление парка железнодорожных составов и создание вагоноремонтного завода в Башкирии. Объем инвестиций составит более 20 млрд рублей. Соответствующее соглашение правительство республики и компания заключили на Петербургском международном экономическом форуме.
Если все задуманное воплотится в жизнь, объёмы транспортировки нефтепродуктов в регионе увеличатся, вдобавок появятся 250 новых рабочих мест.
– RAILGO – крупнейшая транспортная компания, и мы очень рады, что вы с нами. Мы приветствуем ваше намерение развиваться, организовать дополнительные мощности, - прокомментировал соглашение врио главы Башкирии Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU