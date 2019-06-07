В Башкирии построят вагоноремонтный завод и обновят парк железнодорожных составов

СЕГОДНЯ 07:54 2019-06-07T07:54:05+03:00

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Компания Railgo вложит деньги в обновление парка железнодорожных составов и создание вагоноремонтного завода в Башкирии. Объем инвестиций составит более 20 млрд рублей. Соответствующее соглашение правительство республики и компания заключили на Петербургском международном экономическом форуме.

Если все задуманное воплотится в жизнь, объёмы транспортировки нефтепродуктов в регионе увеличатся, вдобавок появятся 250 новых рабочих мест.

– RAILGO – крупнейшая транспортная компания, и мы очень рады, что вы с нами. Мы приветствуем ваше намерение развиваться, организовать дополнительные мощности, - прокомментировал соглашение врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU