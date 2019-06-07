В Башкирии иномарка влетела в дерево: погиб водитель

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-07T07:30:35+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера вечером, 6 июня, в Шаранском районе Башкирии. На 13-ом километре автодороги Шаран-Токбердино 59-летний водитель иномарки «Киа Церато» не справился с управлением, вылетел за обочину, перевернулся и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства дорожной аварии сейчас выясняют дорожные полицейские.

- За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. – Также выявлено более 2,5 тысяч нарушений ПДД, задержаны 46 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU