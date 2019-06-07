2019-06-07T07:14:54+03:00
Общество

Уфимка отказывается платить долги по «коммуналке», потому что не считает себя человеком

Женщина называет себя «живой душой» и предъявила документ, подписанный кровью
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: УФССП по РБФото: УФССП по РБ
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Необычную картину наблюдали судебные приставы, когда наведались домой к пожилой жительнице Орджоникидзевского района. Уфимка накопила долг по ко коммунальным услугам на сумму более 250 тысяч рублей и не собиралась его оплачивать. А вот судебным приставам женщина и вовсе заявила, что она не человек, а «живая душа» и даже предъявила в качестве доказательства аффидевит (некое подобие паспорта, чаще всего написанное от руки и подписанное собственной кровью – ред.). Мол, какие могут быть долги у души, мятущейся в бренной телесной оболочке?

Впрочем, приставов эта красивая сказка не впечатлила, и, найдя в квартире ликвидное имущество, они наложили на него арест. Уфимка яростно сопротивлялась и даже пыталась наброситься на незваных гостей, за что и получила протокол об административном правонарушении. Теперь суд будет решать, какое наказание полагается буйной «живой душе», но, думается, наказание будет вполне человеческое – штраф.

- Управление ФССП по Башкирии предупреждает, что неуплата долгов ведет к закономерным последствиям – применению мер принудительного взыскания. Оплачивайте задолженность своевременно, - предупредили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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