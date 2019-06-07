В Башкирии разыскивают 42-летнего Айбулата Раянова

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-07T07:02:22+03:00

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В Башкирии родные и близкие разыскивают 42-летнего жителя Уфимского района Айбулата Раянова. 1 июня мужчина пропал из поселка Зубово, что под Уфой, и больше на связь с родственниками не выходил. Семье пришлось написать заявление в полицию и обратиться за помощью к волонтерам ПСО «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие

Во что был одет, неизвестно.

Если вы знаете, где находится Айбулат Рамаянов, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU