В Башкирии разыскивают 42-летнего Айбулата Раянова
Мужчина исчез 1 июня
Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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В Башкирии родные и близкие разыскивают 42-летнего жителя Уфимского района Айбулата Раянова. 1 июня мужчина пропал из поселка Зубово, что под Уфой, и больше на связь с родственниками не выходил. Семье пришлось написать заявление в полицию и обратиться за помощью к волонтерам ПСО «Лиза Алерт».
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие
Во что был одет, неизвестно.
Если вы знаете, где находится Айбулат Рамаянов, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU