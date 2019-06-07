В Башкирии прекращены поиски 34-летней Карматхон Сафаровой

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-07T06:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии прекращены поиски 34-летней жительницы Стерлитамака Карматхон Сафаровой. Молодая женщина с редким именем исчезла еще 18 апреля: вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Сначала родные и друзья пытались найти Карматхон Сафарову собственными силами, а потом обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Поиски увенчались успехом: как только ориентировки женщины появились в соцсетях, Карматхон тут же вышла на связь с родными. Где именно все это время находилась пропавшая, волонтеры ДПСО «Отклик» не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU