В Башкирии прекращены поиски 34-летней Карматхон Сафаровой
Радостные новости пришли от волонтеров-поисковиков
Фото: ДПСО "Отклик"
Изменить размер текста:
В Башкирии прекращены поиски 34-летней жительницы Стерлитамака Карматхон Сафаровой. Молодая женщина с редким именем исчезла еще 18 апреля: вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Сначала родные и друзья пытались найти Карматхон Сафарову собственными силами, а потом обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.
Поиски увенчались успехом: как только ориентировки женщины появились в соцсетях, Карматхон тут же вышла на связь с родными. Где именно все это время находилась пропавшая, волонтеры ДПСО «Отклик» не стали уточнять.
ИСТОЧНИК KP.RU