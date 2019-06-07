2019-06-07T06:47:03+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 34-летней Карматхон Сафаровой

Радостные новости пришли от волонтеров-поисковиков
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: ДПСО "Отклик"Фото: ДПСО "Отклик"
Изменить размер текста:

В Башкирии прекращены поиски 34-летней жительницы Стерлитамака Карматхон Сафаровой. Молодая женщина с редким именем исчезла еще 18 апреля: вышла из дома и ушла в неизвестном направлении. Сначала родные и друзья пытались найти Карматхон Сафарову собственными силами, а потом обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.

Поиски увенчались успехом: как только ориентировки женщины появились в соцсетях, Карматхон тут же вышла на связь с родными. Где именно все это время находилась пропавшая, волонтеры ДПСО «Отклик» не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе приступают к ремонту Бирского тракта
В Башкирии выпал крупный град
Житель Уфы откусил ухо охраннику супермаркета
В Уфе пропала 77-летняя Амина Мухаметзянова
В Башкирии построят вагоноремонтный завод и обновят парк железнодорожных составов
В Башкирии иномарка влетела в дерево: погиб водитель
Уфимка отказывается платить долги по «коммуналке», потому что не считает себя человеком
В Башкирии разыскивают 42-летнего Айбулата Раянова
В Башкирии загорелась квартира в жилом доме: погиб 61-летний мужчина
Радий Хабиров рассказал о будущем заповедника Шульган-таш
В Уфе при загадочных обстоятельствах исчез участок леса
Нашлась сестра кассирши из Башкирии, которая присвоила 25 млн рублей — она в тюрьме
Житель Башкирии убил своего соседа за отказ помогать по хозяйству
«Есть администрация и зеки»: юрист объяснил, почему все встали на защиту кассира из Салавата
«Это вообще нормально?» молодую уфимку довели до слез в автобусе
Уфимского блогера выдвинули в кандидаты на пост главы Башкирии
В Башкирии сотрудник ГИБДД пытался скрыть аварию, совершенную своим пьяным коллегой
Пополнение счета без комиссии возможно в «БКС Брокер»
«Масса опасных объектов»: спецкомиссия выявила нарушения в работе башкирского лагеря, где погиб подросток
В Башкирии стартует профилактическая акция от ГИБДД
«Жил ради рыбалки»: житель Башкирии утонул в Татарстане
«Трубку взяла незнакомая женщина»: подробности пропажи 23-летней уфимки
«Может, их убили, кто-то заказал»: отец супруга кассира из Башкирии рассказал свою версию событий
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра