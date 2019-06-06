2019-06-06T19:17:48+03:00
Общество

В Уфе при загадочных обстоятельствах исчез участок леса

Горожане в шоке, чиновники ничего не знают
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»Фото: скриншот сюжета телеканала «Вся Уфа»
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На днях уфимцы обнаружили, что в зеленой зона прямо за «ВДНХ» пропал участок леса. В один день садоводы, которые шли на переправу через реку по дороге чес лесной массив, увидели лишь торчащие пни. Кто и почему вырубил деревья, никто не знает. Корреспонденты телеканала «Вся Уфа» попытались выяснить, кто несет ответственность за произошедшее, но чиновники не смогли дать вразумительного ответа.

Как удалось выяснить нашим коллегам со столичного телеканала «Вся Уфа», в 2017 году этот участок был выделен в отдельный объект недвижимости. Сейчас он по-прежнему принадлежит городу, но в мэрии пока не ответили на запрос журналистов.

Огромный участок леса всегда был излюбленным местом прогулок горожан. Сейчас же это место превратилось буквально в пустошь. Уфимцы негодуют и разводят руками от недоумения.

Кто ответит за вырубку леса за выставочным комплексом «ВДНХ» станет ясно совсем скоро. Корреспонденты телеканала «Вся Уфа» надеются на проведение полноценной проверки надзорными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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