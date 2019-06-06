2019-06-06T17:15:59+03:00
Политика

Уфимского блогера выдвинули в кандидаты на пост главы Башкирии

В выборах будет участвовать Владимир Кобзев
Павел КРАЙНОВ
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Фото: РО «Партии пенсионеров»Фото: РО «Партии пенсионеров»
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Сегодня, 6 июня, стало известно, что региональное отделение «Партии пенсионеров» единогласно выдвинуло на пост главы Башкирии известного блогера Владимира Кобзева. Сегодня же он подал документы о выдвижении на выборы в Центральную избирательную комиссию республики.

- Я хочу, чтобы мою пенсию, которая у меня уже скоро, не воровали прямо сейчас и не таскали из-под носа. Миллиардами растаскивают прямо из-под носа и всем наплевать. Все молчат. Я говорил, и буду говорить. Пусть слышат, - прокомментировал свое решение блогер.

Владимир Кобзев – известный в Башкирии блогер и общественный деятель. Он известен своей активной критикой региональной и муниципальной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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