2019-06-06T16:54:17+03:00
Происшествия

В Башкирии сотрудник ГИБДД пытался скрыть аварию, совершенную своим пьяным коллегой

За служебный подлог экс-полицейский предстанет перед судом
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Прокуратура Иглинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 42-летнего бывшего сотрудника ГИБДД. Мужчине вменяют превышение должностных полномочий и служебный подлог.

Как выяснилось в ходе следствия, в январе прошлого года сотрудник ДПС сел пьяным за руль своего внедорожника, но не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Когда на место происшествия прибыл сотрудник ГИБДД, то с удивлением обнаружил своего коллегу беззаботно посапывающим на водительском сиденье. Чтобы избавить коллегу от неприятных последствий, сотрудник ГИБДД выставил виновником аварии другого водителя, который остановился, чтобы помочь отогнать машину с места ДТП, после чего назначил ему штраф в размере 800 рублей.

- Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. Оба полицейских в настоящее время уволены из органов внутренних дел. По протесту прокурора незаконный штраф отменен, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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