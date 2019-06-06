«Масса опасных объектов»: спецкомиссия выявила нарушения в работе башкирского лагеря, где погиб подросток

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-06T15:48:20+03:00

Выяснилось, что администрация лагеря знала о нарушениях, но не устранила их

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Члены рабочей группы, которая разбиралась в причинах ЧП в бирском лагере «Чайка», выяснили, что «лагерь находится в удручающем состоянии».

- Была обнаружена масса опасных объектов, в том числе старый неразобранный бассейн, куда можно упасть, плохо закрепленные металлические качели, ветхая деревянная постройка с разбитыми окнами и обваливающейся черепицей. Злополучный флагшток в нарушение всех правил безопасности представлял собой разборную конструкцию. Привычной всем церемонии поднятия флага в лагере нет. Флагшток сначала вынимают из стойки, закрепляют на нем флаг, затем помещают обратно. Выяснилось, что администрация лагеря уже получала предписание о необходимости убрать опасный флагшток, но не приняла меры, - рассказал спикер Госсобрания республики Константин Толкачев.

Выяснилось, что для благоустройства территории лагеря руководство учреждения использовало бесплатный детский труд. В качестве вознаграждения подросткам пообещали работу на лето в лагере, не заключали с ним никаких трудовых договоров.

Напомним, что трагедия случилась 3 июня: 15-летний Михаил М. (имя изменено – ред.) нечаянно задел плохо закрепленный металлический флагшток, и тяжелая труба упала на него. Подросток скончался на месте от черепно-мозговой травмы. Родители мальчика обратились к властям с просьбой обеспечить полное и беспристрастное расследование происшествия.

- Ситуацию мы берем на свой контроль. Семья получит все необходимые юридические услуги в полном объеме, - заявил Константин Толкачев. – Дети не должны работать бесплатно, тем более в таких опасных для жизни условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU