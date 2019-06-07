СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-07T10:17:17+03:00

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В Башкирии зафиксировали новый очаг бешенства. В деревне Минлино Бураевского района поймали зараженную лису, анализы в ветлаборатории выявили вирус бешенства. В связи с этим Россельхознадзор объявил о введении карантина в деревне: запрещена торговля домашними животными, проведение выставок, а также вывоз домашних питомцев за пределы карантинной территории. Ликвидация очагов бешенства находится на контроле Управления Россельхознадзора.

Напомним, что в конце мая в Уфе был введен карантин из-за бешеного барсука, забежавшего в спортивный магазин и укусившего посетителя. В магазине провели полную дезинфекцию, а власти республики объявили карантин на участке, ограниченном улицами Лесотехникума, Шафиева, Комсомольской и проспектом Салавата Юлаева. Документ подписал лично врио главы Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU