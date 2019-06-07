В Башкирии загорелась квартира в жилом доме: погиб 61-летний мужчина
Вчера ночью, 6 июня, в селе Буздяк загорелась квартира в двухэтажном доме на четыре квартиры. На место происшествия немедленно прибыли пожарные, медики и полиция. Пожар начался в спальне квартиры, и вскоре густым едким дымом заволокло весь подъезд. Многочисленных жертв удалось избежать благодаря пожарному извещателю, который хозяин загоревшейся квартиры установил у себя в прошлом году. От его пронзительного сигнала проснулись соседи и успели выбежать на улицу. Таким образом спаслись восемь человек, включая двух маленьких детей. Сам же 61-летний хозяин квартиры скончался от отравления угарным газом.
Причины и обстоятельства возгорания сейчас предстоит выяснить следователям и дознавателю МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU