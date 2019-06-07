В Башкирии загорелась квартира в жилом доме: погиб 61-летний мужчина

СЕГОДНЯ 06:34 2019-06-07T06:34:16+03:00

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Вчера ночью, 6 июня, в селе Буздяк загорелась квартира в двухэтажном доме на четыре квартиры. На место происшествия немедленно прибыли пожарные, медики и полиция. Пожар начался в спальне квартиры, и вскоре густым едким дымом заволокло весь подъезд. Многочисленных жертв удалось избежать благодаря пожарному извещателю, который хозяин загоревшейся квартиры установил у себя в прошлом году. От его пронзительного сигнала проснулись соседи и успели выбежать на улицу. Таким образом спаслись восемь человек, включая двух маленьких детей. Сам же 61-летний хозяин квартиры скончался от отравления угарным газом.

Причины и обстоятельства возгорания сейчас предстоит выяснить следователям и дознавателю МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU