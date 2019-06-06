2019-06-06T17:46:47+03:00
Общество

«Это вообще нормально?» молодую уфимку довели до слез в автобусе

Водитель маршрутки позволил себе оскорбить девушку и ее собаку
Павел КРАЙНОВ
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Молодую уфимку довели до слез в автобусеМолодую уфимку довели до слез в автобусе
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Поездка на пассажирском автобусе через весь город для обычной уфимки превратилась в настоящий ад. Девушка села со своей собакой на маршрут №350, который следует из Максимовки в Новобулгаково, и уже на выходе услышала в свой адрес отборную брань. Отчаявшись, она записала свои переживания на видео и выложила в социальные сети.

-Мы ехали спокойно, никого не трогали. Собака все это время сидела у меня под ногами, вела себя хорошо. Только мы доехали до «Школьной» и подошли к выходу, водитель наорал на нас, - рассказала сквозь слезы девушка. – Он оскорбил меня и мою собаку, заставил отдельно за нее заплатить. Мы отдали деньги, а он продолжал на нас кричать, пока не вышли.

В конце видеоролика уфимка просит не оставаться равнодушными к такому хамству и просит как-то наказать водителя. На кадрах видно, что она сильно переживает: в какой-то момент у нее по щекам катятся слезы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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