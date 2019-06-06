2019-06-06T18:53:54+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил своего соседа за отказ помогать по хозяйству

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Давлекановского района обвиняется в том, что жестоко избил своего соседа, от чего тот вскоре скончался.

Как установили следователи, 1 июня потерпевший взял у своего соседа спиртные напитки, пообещав на следующий день помочь ему по хозяйству. Вот только потом 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и решил отлежаться. Приятель очень рассердился, решив, что тот отлынивает, и жестоко избил его. Избитый мужчина добрел до дома, где и скончался от внутреннего кровоизлияния и повреждений органов. Тело его обнаружила сожительница, которая вызвала скорую помощь, а уже медики сообщили в полицию.

- 32-летний сосед признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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