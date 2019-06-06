2019-06-06T14:35:36+03:00
Общество

«Жил ради рыбалки»: житель Башкирии утонул в Татарстане

Тело утонувшего мужчины три дня искали водолазы
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
У мужчины остались жена и маленький сынУ мужчины остались жена и маленький сын
Изменить размер текста:

Трагедией окончились выходные для 30-летнего жителя Туймазов Дениса Муллаянова. 25 мая мужчина с друзьями приехал в соседний регион, чтобы порыбачить на реке Ик возле села Старая Александровка. Свой отдых компания решила скрасить алкоголем: мужчины выпивали, шутили, снимали видео своего отдыха, а потом Денис захотел освежиться и искупаться.

Мужчине удалось проплыть около 25 метров, после чего он неожиданно ушел под воду, на пятиметровую глубину. Три дня тело утонувшего искали водолазы, наконец, 27 мая Дениса нашли. У погибшего парня остались жена и маленький сын.

- Он всегда поддерживал своих друзей в трудную минуту, никогда не пасовал. Знал больше всех нас, как ловить рыбу, и не приезжал пустым. Жил ради рыбалки, на рыбалке и покинул нас, - скорбят близкие и друзья погибшего.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье Дениса Муллаянова.

Утонувший житель Башкирии перед гибелью записал видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трубку взяла незнакомая женщина»: подробности пропажи 23-летней уфимки
«Может, их убили, кто-то заказал»: отец супруга кассира из Башкирии рассказал свою версию событий
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра
В Башкирии пациент психиатрической клиники работал детским аниматором
В Башкирии на сабантуе лошадь влетела в толпу людей
Сила традиций Уфимского нефтяного
Играющих в догонялки медвежат засняли на видео
В Уфе избрали меру пресечения второму руководителю фирмы-застройщика ЖК «Миловский парк»
«Полиграф тебя не спасет»: сестра пропавшего в Башкирии парня обратилась к его другу
«Башэлектросбыт» меняет сроки передачи показаний счётчиков
Авиарейс «Суперджета» из Уфы в Москву вновь отменили
В Росприроднадзоре заявили об улучшении ситуации в Сибае
В Башкирии на трассе иномарка столкнулась с фурой, есть пострадавшие
«Дома воды нет»: веселый житель Башкирии искупался в фонтане
Уфимец приобрел счастливый лотерейный билет и стал миллионером
Сотрудницу минземимущества Башкирии оштрафовали на 3 млн за нарушение тайны
На набережной Белой в Уфе хотят построить концертный комплекс за 5,5 млрд
Вратаря «Уфы» дисквалифицировали на два матча за оскорбительный жест
В селе под Уфой горел частный дом
В Уфе упавшие деревья повредили шесть машин
В Уфе полицейский два года получал взятки от бизнесмена
Города Башкирии атаковали полчища гусениц
«Победа» откроет рейсы из Уфы в Санкт-Петербург