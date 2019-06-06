«Жил ради рыбалки»: житель Башкирии утонул в Татарстане

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-06T14:35:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедией окончились выходные для 30-летнего жителя Туймазов Дениса Муллаянова. 25 мая мужчина с друзьями приехал в соседний регион, чтобы порыбачить на реке Ик возле села Старая Александровка. Свой отдых компания решила скрасить алкоголем: мужчины выпивали, шутили, снимали видео своего отдыха, а потом Денис захотел освежиться и искупаться.

Мужчине удалось проплыть около 25 метров, после чего он неожиданно ушел под воду, на пятиметровую глубину. Три дня тело утонувшего искали водолазы, наконец, 27 мая Дениса нашли. У погибшего парня остались жена и маленький сын.

- Он всегда поддерживал своих друзей в трудную минуту, никогда не пасовал. Знал больше всех нас, как ловить рыбу, и не приезжал пустым. Жил ради рыбалки, на рыбалке и покинул нас, - скорбят близкие и друзья погибшего.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье Дениса Муллаянова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="478" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/713274" frameborder="0"></iframe> Утонувший житель Башкирии перед гибелью записал видео.

ИСТОЧНИК KP.RU