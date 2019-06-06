«Может, их убили, кто-то заказал»: отец супруга кассира из Башкирии рассказал свою версию событий

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-06T13:41:46+03:00

Родные Марата уверены, что мужчина никогда бы не подверг опасности свою семью

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В Башкирии продолжают обсуждать нашумевшую историю 35-летней кассирши из Салавата, которая вынесла из кассы банка 25 миллионов рублей, и скрылась со всей своей семьей. Отец Луизы Хайруллиной в передаче «Прямой эфир» рассказал, что на преступление дочь мог толкнуть ее муж. Мужчина называет Марата Хайруллина игроманом и уверен, что он мог наделать долгов и теперь скрываться от кредиторов.

А вот отец Марата опровергает все обвинения в адрес своего сына.

- Может, они на свободе, может, их убили, кто-то заказал. Вот когда они появятся будем судить, что почем. Сейчас их даже в России нет, они исчезли, - говорит Фанови Хайруллин. - Все предполагают, что они находятся в Таджикистане, но их там быть не может. Все родственники в Салавате. У кого они могут находиться в Таджикистане?

Не верит в причастность Марата Хайруллина к исчезновению семьи и близкий друг Илья Корницкий, который знаком с ним более 10 лет и раньше работал вместе в банке.

- Я знаю Марата как адекватного, логического человека, он в банке работал старшим бухгалтером. Разве могли игромана устроить на такую важную в банке должность? – задается вопросом Илья Корницкий. – Марата называли «Человек – все по правилам». Мы постоянно переписывались, и в последний раз, когда я с ним виделся, он планировал установить видеонаблюдение у себя дома. Он достраивал свой дом, три года вложил в него.

Мужчина уверен, что, если бы у Марата были огромные долги, он мог продать дом, две машины, или взять денег в долг у своих богатых родственников.

Напомним, что за любую информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной и ее семьи, Андрей Малахов пообещал вознаграждение в один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU