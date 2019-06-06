2019-06-06T12:29:11+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 метров в секунду
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Согласно прогнозам, завтра, 7 июня, в республике будет дуть сильный северо-западный ветер, чьи порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с этим жителей Башкирии просят быть осторожными, держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач, не отпускать детей одних на улицу, а также парковать свои автомобили в безопасных местах.

Также в республике пройдут небольшие кратковременные дожди (в восточных районах до умеренных), а средняя температура воздуха днем составит +4; +9 градусов, днем же потеплеет до +23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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