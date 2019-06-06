2019-06-06T20:00:05+03:00
Общество

Радий Хабиров рассказал о будущем заповедника Шульган-таш

Руководитель региона заявил, что вскоре появится каркас здания музея
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Андрей КузьминФото: Андрей Кузьмин
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Радий Хабиров недавно впервые посетил уникальный природный памятник – пещеру Шульган-Таш, а после поделился в социальных сетях со своими подписчиками планами о создании музея в самой пещере. Руководитель региона уверен, что памятник планетарного масштаба с наскальной живописью, возраст которой около 20 тысяч лет, просто необходимо сохранить для потомков. Впрочем, пока пещера используется только для научных целей, поскольку нет полной уверенности в ее безопасности для массовых посетителей.

- Мы уже начинаем работать над развитием туристической инфраструктуры. Безусловно, посетители должны получить так или иначе возможность ознакомиться с наскальной живописью. Уже в этом году появится каркас продуманного здания музея, - рассказал Радий Хабиров.

Подписчики одобрили грандиозные планы относительно создания музея в пещере.

- Гордость просто распирает за заповедник Шульган-Таш. Надеюсь, что все новое придуманное для территории заповедника пойдет только ему во благо! Обязательно принимая решения прислушивайтесь к имению сотрудников этого заповедника. Там работают специалисты мирового класса, - пишут комментаторы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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