2019-06-06T11:19:33+03:00
Происшествия

В Башкирии на сабантуе лошадь влетела в толпу людей

Взбесившееся животное опрокинуло детскую коляску, но мать успела схватить ребенка
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ГТРК "Башкортостан"Фото: ГТРК "Башкортостан"
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Неприятным событием омрачилось празднование сабантуя 1 июня в Бакалинском районе Башкирии. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», лошадь по какой-то причине перестала слушаться своего наездника и протаранила толпу людей, собравшихся на празднике. Животное даже перевернуло детскую коляску, но мать успела вовремя среагировать и схватила малыша на руки.

К счастью, обошлось без жертв: медики оказали всем необходимую помощь, так что госпитализация никому не потребовалось. Обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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