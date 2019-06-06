В Башкирии на сабантуе лошадь влетела в толпу людей

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-06T11:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятным событием омрачилось празднование сабантуя 1 июня в Бакалинском районе Башкирии. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», лошадь по какой-то причине перестала слушаться своего наездника и протаранила толпу людей, собравшихся на празднике. Животное даже перевернуло детскую коляску, но мать успела вовремя среагировать и схватила малыша на руки.

К счастью, обошлось без жертв: медики оказали всем необходимую помощь, так что госпитализация никому не потребовалось. Обстоятельства ЧП сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU