Житель Башкирии выращивал у себя во дворе коноплю

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-07T15:11:14+03:00

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Необычную плантацию обнаружили полицейские в Ишимбайском районе Башкирии. 55-летний житель деревни Яр-Бишкадак выращивал у себя во дворе коноплю. Сельчанин оборудовал свой «огород» системой отопления и вентиляции, лампой ультрафиолетового излучения, датчиками для определения влажности воздуха и приспособлениями для полива и опрыскивания растений. Кроме того, на чердаке дома ранее судимого мужчины полицейские обнаружили два килограмма наркотических веществ.

- По фактам незаконного хранения и культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, возбуждено два уголовных дела. Мужчина находится под подпиской о невыезде, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU